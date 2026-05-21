Dos civiles muertos deja enfrentamiento contra SSPC en Jesús María, Culiacán

De acuerdo con la información recabada posteriormente a los hechos, la confrontación ocurrió minutos después de las 21:00 horas sobre la carretera que conduce hacia dicha sindicatura, en el tramo cercano entre las comunidades de Las Higueritas y La Anona.

Dos civiles armados murieron tras la persecución y enfrentamiento registrado la noche de este miércoles 20 de mayo entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y un grupo armado en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán.

Autoridades federales habían desplegado un operativo luego de una persecución contra civiles armados que viajaban en un vehículo.

Durante el seguimiento, la unidad salió del camino y cayó hacia un barranco, donde posteriormente comenzó a incendiarse.

El vehículo terminó completamente envuelto en llamas y las personas que viajaban en su interior quedaron prensadas, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Bomberos para sofocar el fuego.

Tras controlar el incendio, autoridades localizaron dos cuerpos completamente carbonizados dentro de la unidad siniestrada.

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas oficialmente.

La zona fue asegurada por fuerzas federales, mientras que personal de la Fiscalía General de la República quedó a cargo de las diligencias y de las investigaciones correspondientes sobre este enfrentamiento armado.