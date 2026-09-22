Dos detenidos deja enfrentamiento entre estatales y civiles en Costa Rica, en Culiacán

El enfrentamiento armado reportado la mañana de este martes en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, entre la Policía Estatal y civiles armados, dejó como resultado la detención de dos presuntos delincuentes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que el hecho ocurrió a modo de agresión contra las uniformados en la comunidad Las Bateas, en dicha sindicatura, misma que repelieron.

Como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los sujetos terminó herido y fue trasladado hacia un hospital de la capital sinaloense.

Los hechos, desarrollados alrededor de las 8:00 horas, dejaron también el aseguramiento de una camioneta Nissan NP300/Frontier, gris, con reporte de robo.

Asimismo, fueron incautados dos fusiles calibre 5.56x45 milímetros, 12 cargadores, 339 cartuchos y dos chalecos balísticos.

Tanto los dos detenidos como el armamento y el resto de los objetos, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.