Dos detenidos por presunto robo a comercios en pleno Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ En hechos distintos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM) detuvieron a un hombre y una mujer señalados como probables responsables del delito de robo a comercio.

Las detenciones se realizaron en establecimientos de una cadena comercial ubicados en la colonia Centro, como resultado de labores preventivas y de la coordinación entre la corporación policial y el sector comercial.

En el primer caso fue detenida Alba “N”, de 46 años, luego de que presuntamente sustrajera diversos artículos de uno de los establecimientos.

En un segundo hecho, los agentes detuvieron a Miguel “N”, de 51 años, también señalado por presuntamente sustraer mercancía de otro comercio de la misma cadena.

Tras las intervenciones, ambas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.