$!Dos detenidos tras operativos en Mazatlán y Escuinapa; aseguran armas, explosivos y droga

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República detuvieron a dos personas y aseguraron vehículos, armas largas, 38 artefactos explosivos improvisados y 26 kilogramos de metanfetamina en tres operativos en Mazatlán y Escuinapa.

El Gabinete de Seguridad informó sobre estos aseguramientos, sin precisar los detalles específicos de cómo se desarrollaron los eventos que llevaron a las incautaciones.