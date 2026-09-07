Seguridad
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Operativos federales

Dos detenidos tras operativos en Mazatlán y Escuinapa; aseguran armas, explosivos y droga

Tres operativos de las fuerzas federales dejaron el aseguramiento de tres vehículos, uno con blindaje de fábrica, tres armas largas, cargadores, cartuchos, 38 explosivos improvisados y 26 kilogramos de metanfetamina ocultos en una maleta
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
07/09/2026 13:12
07/09/2026 13:12

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República detuvieron a dos personas y aseguraron vehículos, armas largas, 38 artefactos explosivos improvisados y 26 kilogramos de metanfetamina en tres operativos en Mazatlán y Escuinapa.

El Gabinete de Seguridad informó sobre estos aseguramientos, sin precisar los detalles específicos de cómo se desarrollaron los eventos que llevaron a las incautaciones.

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En una primera acción, elementos del Ejército Mexicano, durante recorridos de seguridad en Escuinapa y Mazatlán, aseguraron dos vehículos. Uno de los vehículos contaba con blindaje de fábrica. Además, se incautaron tres cargadores y una bolsa que contenía 38 artefactos explosivos improvisados.

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Una segunda intervención se llevó a cabo en el poblado El Zapote, en Mazatlán. Ahí, personal del Ejército Mexicano detuvo a una persona y le aseguraron tres armas largas, siete cargadores y 171 cartuchos. También se incautó un vehículo en el lugar.

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Finalmente, sobre la carretera Mazatlán – Tepic, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República realizaron actos de investigación. Durante estas acciones, detuvieron a una persona y aseguraron 26 kilogramos de metanfetamina. Además, se incautaron un teléfono celular y una maleta.

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Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

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