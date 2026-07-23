$!Dos detenidos y armas aseguradas deja persecución y tiroteo al norte de Culiacán

Un saldo oficial de dos civiles armados heridos, entre ellos un menor de edad, así como armas y un vehículo asegurado, dejó una persecución y tiroteo con autoridades la tarde de este jueves al norte de Culiacán.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el menor involucrado resultó herido tras el hecho, por lo que fue llevado a un hospital bajo custodia de corporaciones.
De acuerdo con la relatoría oficial, las acciones derivaron de una denuncia al 089 sobre la presencia de personas armadas a bordo de un auto en Urbivilla del Cedro, lo que generó la movilización de autoridades.
Elementos del Ejército Mexicano ubicaron el vehículo señalado, y al encontrarse con los sospechosos, estos presuntamente dispararon contra los militares, a la vez que trataron de escapar.
Dicha acción desató la persecución e intercambio de disparos con las corporaciones, hasta que los sujetos chocaron contra una barda perimetral en el cruce del bulevar Universo y la calle Naranjo.
Uno fue detenido en el auto y el menor herido intentó esconderse dentro de una residencial cercana, por el bulevar Universo.
Al hacer la inspección, fueron decomisadas seis armas largas, 12 cargadores, 300 cartuchos, y el Honda Civic color gris oscuro en el que se trasladaban los ahora detenidos.
Los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.