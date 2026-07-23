$!Dos detenidos y armas aseguradas deja persecución y tiroteo al norte de Culiacán

Un saldo oficial de dos civiles armados heridos, entre ellos un menor de edad, así como armas y un vehículo asegurado, dejó una persecución y tiroteo con autoridades la tarde de este jueves al norte de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el menor involucrado resultó herido tras el hecho, por lo que fue llevado a un hospital bajo custodia de corporaciones.

De acuerdo con la relatoría oficial, las acciones derivaron de una denuncia al 089 sobre la presencia de personas armadas a bordo de un auto en Urbivilla del Cedro, lo que generó la movilización de autoridades.

Elementos del Ejército Mexicano ubicaron el vehículo señalado, y al encontrarse con los sospechosos, estos presuntamente dispararon contra los militares, a la vez que trataron de escapar.