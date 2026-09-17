$!Dos días después, localizan abandonado el auto de joven desaparecido en Culiacán

CULIACÁN. _ El vehículo en el que se desplazaba José Antonio Castro Meza, de 29 años de edad, fue localizado abandonado la mañana de este jueves 17 de septiembre en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán. El joven se encuentra desaparecido desde el pasado martes 15 de septiembre, tras sufrir una privación de la libertad en la colonia La Campiña.

La unidad fue hallada sobre la calle Liberalismo, entre Eulalio Gutiérrez y Emilio Portes Gil, donde permanecía debidamente estacionada. Se trata de un automóvil Geely EX2, color gris, en el cual la víctima fue vista por última vez alrededor de las 8:45 horas del martes, de acuerdo con la ficha emitida para su búsqueda.