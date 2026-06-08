Dos fallecidos y tres lesionados tras jornada violenta en Escuinapa

ESCUINAPA. _ La jornada violenta registrada durante la madrugada de este lunes en Escuinapa dejó un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas una adolescente de 14 años, además de tres personas lesionadas por proyectil de arma de fuego.
Además de Yessica Siboney, de 33 años, quien resultó herida cuando viajaba junto a su esposo Ramiro y su sobrina Grecia hacia el Hospital IMSS-Bienestar para que la menor recibiera atención médica tras ser picada por un alacrán, se reportaron otras dos personas lesionadas.
Los heridos fueron identificados como Anaira, de 28 años, e Isaac, de 33, quienes circulaban a bordo de una motocicleta sobre la carretera federal México 15.
De acuerdo con la información recabada, la pareja se dirigía hacia la sindicatura de Tecualilla cuando fue alcanzada por disparos a la altura del tobogán, aproximadamente a 500 metros del sitio donde presuntamente había sido atacada la familia de Ramiro.
Inicialmente, el hecho fue reportado a los servicios de emergencia como un accidente de tránsito; sin embargo, al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio confirmaron que las lesiones correspondían a impactos de arma de fuego.
Hasta el momento, las tres personas lesionadas permanecen hospitalizadas y su estado de salud se reporta como estable, aunque Yessica Siboney presenta las heridas de mayor gravedad.