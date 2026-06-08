Dos fallecidos y tres lesionados tras jornada violenta en Escuinapa

ESCUINAPA. _ La jornada violenta registrada durante la madrugada de este lunes en Escuinapa dejó un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas una adolescente de 14 años, además de tres personas lesionadas por proyectil de arma de fuego.

Además de Yessica Siboney, de 33 años, quien resultó herida cuando viajaba junto a su esposo Ramiro y su sobrina Grecia hacia el Hospital IMSS-Bienestar para que la menor recibiera atención médica tras ser picada por un alacrán, se reportaron otras dos personas lesionadas.

Los heridos fueron identificados como Anaira, de 28 años, e Isaac, de 33, quienes circulaban a bordo de una motocicleta sobre la carretera federal México 15.