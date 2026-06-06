$!Dos hechos con disparos de arma de fuego dejan un herido y un carro baleado en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un auto baleado y sus ocupantes ilesos, dejó un intento de asalto y persecución de motociclistas a un cuentahabiente que retiro efectivo de un cajero automático y un herido de bala tras un ataque armado se registró en el fraccionamiento Santa Teresa.
El intento de asalto se reportó a las 23:00 horas del viernes 05 de junio, indicando el acceso peatonal a la Tercera Región Militar ubicado sobre la avenida Gabriel Leyva.
En este hecho los ocupantes de un auto compacto lograron huir de dos motociclistas que les dispararon para obligarlos a detenerse, después de haber retirado efectivo en un cajero automático de la colonia Emiliano Zapata.
El conductor del automóvil Chevrolet Beat aceleró para huir de sus atacantes y lograron refugiarse en las instalaciones de la III Región Militar ingresando por el acceso peatonal de la avenida Gabriel Leyva.
El segundo ataque armado se reportó a las 04:30 horas de este sábado 06 de junio, indicando la avenida Múnich del fraccionamiento Santa Teresa como el lugar del ataque.
Al parecer, hombres a bordo de motociclistas dispararon en al menos seis ocasiones contra un hombre que caminaba sobre la banqueta de la avenida Múnich del mencionado sector.
La víctima quedó malherido sobre la banqueta y fue atendido por Paramédicos de Bomberos Veteranos quienes lo trasladaron de urgencia a un hospital.
En ambos hechos personal pericial de la Fiscalía General del Estado se encargó del levantamiento de evidencias.