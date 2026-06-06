$!Dos hechos con disparos de arma de fuego dejan un herido y un carro baleado en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un auto baleado y sus ocupantes ilesos, dejó un intento de asalto y persecución de motociclistas a un cuentahabiente que retiro efectivo de un cajero automático y un herido de bala tras un ataque armado se registró en el fraccionamiento Santa Teresa.

El intento de asalto se reportó a las 23:00 horas del viernes 05 de junio, indicando el acceso peatonal a la Tercera Región Militar ubicado sobre la avenida Gabriel Leyva.

En este hecho los ocupantes de un auto compacto lograron huir de dos motociclistas que les dispararon para obligarlos a detenerse, después de haber retirado efectivo en un cajero automático de la colonia Emiliano Zapata.

El conductor del automóvil Chevrolet Beat aceleró para huir de sus atacantes y lograron refugiarse en las instalaciones de la III Región Militar ingresando por el acceso peatonal de la avenida Gabriel Leyva.