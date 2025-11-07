$!Dos hermanos mueren tras ataque con explosivos en taller de Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un ataque con explosivos y disparos en un taller autoeléctrico de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato, dejó como saldo a dos hermanos sin vida y uno más herido la mañana de este viernes.
El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas en un establecimiento ubicado a un costado de la carretera La 20, en el cruce con la calle Octava. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a la clínica del IMSS en la sindicatura, donde dos de los tres hermanos perdieron la vida.
Los fallecidos fueron identificados como Luis Édgar y Javier, de 25 y 21 años, mientras que el herido fue reconocido como Emmanuel.
De acuerdo con información preliminar, las autoridades confirmaron que la agresión incluyó el uso de explosivos y armas de fuego. Se investiga si los artefactos fueron arrojados desde tierra o mediante un dron.
En un hecho simultáneo, sobre la carretera La 50, también en Villa Juárez, se reportó otro ataque con explosivo en una bodega de materiales metálicos. Como saldo, un vigilante identificado como Juan “N”, de 65 años, resultó lesionado y fue llevado al IMSS de la sindicatura.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que, alrededor del mediodía, se recibieron reportes de disparos de arma de fuego en la zona, lo que generó una amplia movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno.