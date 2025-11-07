$!Dos hermanos mueren tras ataque con explosivos en taller de Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un ataque con explosivos y disparos en un taller autoeléctrico de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato, dejó como saldo a dos hermanos sin vida y uno más herido la mañana de este viernes. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas en un establecimiento ubicado a un costado de la carretera La 20, en el cruce con la calle Octava. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a la clínica del IMSS en la sindicatura, donde dos de los tres hermanos perdieron la vida.

Los fallecidos fueron identificados como Luis Édgar y Javier, de 25 y 21 años, mientras que el herido fue reconocido como Emmanuel. De acuerdo con información preliminar, las autoridades confirmaron que la agresión incluyó el uso de explosivos y armas de fuego. Se investiga si los artefactos fueron arrojados desde tierra o mediante un dron.