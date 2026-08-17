$!Dos hombres muertos deja agresión con ráfagas de arma automática en el Alarcón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque con ráfagas de armas largas desde un automóvil, dejó un muerto y un herido en el Infonavit Alarcón.

El ataque se reportó a las 20:40 horas y tuvo lugar en la esquina de las avenidas Las Garzas y Las Águilas del mencionado sector.

Según relatos en el lugar, hombres armados a bordo de un automóvil sedán de color blanco, dispararon contra dos hombres que se encontraban en la esquina mencionada.

Tras el ataque policías municipales llegaron al lugar y encontraron a una de las víctimas tendida sobre el pavimento y el otro al interior de una vivienda.

Paramédicos de Bomberos Veteranos valoraron a los hombres agredidos, pero uno de ellos ya no contaba con signos vitales, mientras que el segundo fue trasladado con heridas graves a un hospital.