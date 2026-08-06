$!Dos hombres quedan prensados tras fuerte choque entre camioneta y camión en el Centro de Guasave

GUASAVE. _ Un saldo de dos personas con lesiones de consideración y cuantiosos daños materiales fue el resultado de un violento accidente de tránsito registrado durante las primeras horas de este jueves 6 de agosto en el sector Centro de Guasave.

De acuerdo con los reportes emitidos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, los heridos fueron identificados en el lugar de los hechos como Luis “N”, de 21 años de edad, y Alfredo “N”, de 35 años.

El parte oficial de las autoridades señala que ambos hombres transitaban a bordo de una camioneta marca Chevrolet, línea Tornado, modelo 2018 y de color gris. La unidad era conducida por el joven de 21 años cuando, al llegar a la intersección de la calle Madero y la avenida Emiliano Zapata, terminó por impactarse de lleno contra el costado lateral izquierdo de un vehículo pesado.

La segunda unidad involucrada es un camión de pasajeros marca Freightliner, color amarillo, el cual era operado al momento del percance por José “N”, de 55 años de edad.

Debido al fuerte impacto, la parte frontal de la camioneta quedó completamente destruida, provocando que sus dos ocupantes quedaran atrapados entre los fierros retorcidos de la cabina con múltiples heridas de consideración.