El hecho se registró a las 22:00 horas del viernes 27 de noviembre sobre la avenida Bernardo Vázquez, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y dos personas lesionadas.

MAZATLÁN._ Dos hombres resultaron heridos de bala tras un ataque armado en una taquería de la colonia Montuosa.

Una de ellas fue identificada como Pedro Luis “N”, quien se trasladó a recibir atención médica a bordo de un automóvil particular.

El otro herido fue trasladado por socorristas de Cruz Roja a un hospital. Se trata de un adulto mayor aún no identificado.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional.