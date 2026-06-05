Dos hombres resultan lesionados tras volcadura en Ruiz Cortines, Guasave

GUASAVE._ Dos hombres resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que se viajaban sufrió una volcadura durante la mañana de este viernes 5 de junio, en las inmediaciones de Adolfo Ruiz Cortines.

Las autoridades identificaron a los afectados como Jesús, de 39 años de edad, quien conducía la unidad; y su acompañante Benedigno, de 37 años.

El parte oficial indica que ambos viajaban a bordo de un automóvil Volkswagen Polo, de color blanco, cuando se accidentaron al llegar sobre la Calle 0, en el tramo comprendido entre la carretera Internacional México 15 y el Canal Alto.

De acuerdo a la información recabada, al transitar frente a la zona de las cuarterías Diana Laura, el conductor perdió el control del volante por motivos aún no esclarecidos.

Esto originó que el vehículo volcara, terminando atravesado en medio de la cinta asfáltica con el toldo en el suelo y dejando a los ocupantes en su interior con múltiples golpes.

Automovilistas que circulaban por el sector se percataron del accidente y lo reportaron al número de emergencias 911.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios a Jesús y Benedigno. Tras la valoración médica, se determinó que las heridas no ameritaban su traslado a un centro hospitalario.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave acudieron para tomar nota de los hechos y realizar los peritajes correspondientes, para coordinar con el apoyo de una grúa y así poder retirar la unidad de la vía pública.