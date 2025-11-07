$!Dos hombres son asesinados en andador del Infonavit Cañadas, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron asesinados la noche de este viernes 7 de noviembre tras ser atacados a balazos por hombres armados en uno de los andadores de la colonia Infonavit Cañadas, en Culiacán. El hecho se registró alrededor de las 19:45 horas en el andador conocido como Agua Blanca, entre las calles Cerro del Elefante y Cerro de La Luz, frente a unas canchas de futbol de pasto sintético. Según primeros informes, las víctimas se encontraban conviviendo en la zona cuando civiles armados a bordo de una motocicleta pasaron y les atacaron a tiros en repetidas ocasiones.

Rápidamente, vecinos del sector llamaron al número de emergencias 911 tras escuchar las múltiples detonaciones de armas de fuego, pues referían que se escucharon fuertes. Elementos policiacos y militares fueron quienes respondieron al hecho, localizando en el área a los dos jóvenes con múltiples heridas provocadas por los disparos y sin aparentes signos vitales. Uno quedó recostado sobre el pavimento del andador, mientras que otro cayó y quedó en una parte inclinada de la misma. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del grupo GERUM se encargaron de brindarles los primeros auxilios, no obstante cubrieron sus cuerpos con mantas azules tras confirmar el fallecimiento de ambos.