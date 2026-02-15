$!Dos hombres son encontrados asesinados al sur de Escuinapa, tras enfrentamientos

ESCUINAPA._ Dos muertos por arma de fuego fueron localizados en las comunidades de Tecualilla y San Miguel de la Atarjea durante la mañana de este domingo.

Se presume que los hechos fueron en eventos diversos, en una madrugada de domingo marcado por presuntos enfrentamientos también en la cabecera municipal.

En Tecualilla los elementos de Seguridad acudieron ante la denuncia de un cuerpo sin vida a orillas de carretera, en la zona donde las personas se ponen a vender diversos productos.

La persona fue identificada como Juan “M”, con domicilio en la comunidad mencionada.

En otro hecho también fue reportado la muerte de un hombre en un camino de terracería de la comunidad de San Miguel de la Atarjea, ubicada a unos 15 kilómetros al sur de la cabecera municipal.