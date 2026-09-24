Dos internos mueren tras riña en el penal de El Castillo, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos Personas Privadas de la Libertad murieron luego de enfrentarse durante una riña registrada este jueves 24 de septiembre en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que los hechos ocurrieron en el área de talleres, donde dos internos sostuvieron una discusión y posteriormente se lesionaron con armas punzocortantes. Ambos perdieron la vida a consecuencia de las heridas.

Una de las víctimas fue identificada como Cristian Daniel “N”, de 20 años, quien había ingresado al centro penitenciario el pasado 1 de septiembre por el delito de portación de arma de fuego. La identidad del segundo interno no ha sido informada.

El reporte sobre los hechos se recibió alrededor de las 08:30 horas en el Centro Penitenciario de El Castillo, ubicado sobre la carretera Internacional, a la altura del Ejido El Castillo.