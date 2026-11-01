$!Dos internos muertos y un herido deja ataque armado en centro de rehabilitación de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra internos de un centro de rehabilitación dejó dos hombres sin vida y un herido de gravedad en la colonia Felipe Ángeles.
El hecho se registró este domingo en el lugar ubicado sobre la Avenida Acapulco, casi esquina con la calle Pablo Iñiguez.
Tres internos se encontraban sentados afuera del anexo cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego por hombres armados que viajaban en motocicletas.
Una de las víctimas logró entrar al edificio, pero los agresores lo siguieron y le dispararon hasta quitarle la vida.
A la llegada de las autoridades, uno de los internos solicitó ayuda y paramédicos de Bomberos Veteranos lo trasladaron de urgencia a un hospital, mientras que los otros dos ya habían fallecido.
La zona quedó acordonada y a cargo de policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Kevin “N” y Jesús “N”, de 25 y 40 años respectivamente, mientras que del herido no se han proporcionado sus datos generales.