$!Dos internos muertos y un herido deja ataque armado en centro de rehabilitación de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra internos de un centro de rehabilitación dejó dos hombres sin vida y un herido de gravedad en la colonia Felipe Ángeles.

El hecho se registró este domingo en el lugar ubicado sobre la Avenida Acapulco, casi esquina con la calle Pablo Iñiguez.

Tres internos se encontraban sentados afuera del anexo cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego por hombres armados que viajaban en motocicletas.