$!Dos jóvenes asesinados y un herido deja atentado en la colonia Plutarco Elías Calles en Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado que se registró durante los últimos minutos del jueves dejó un saldo de dos jóvenes sin vida y uno más lesionado en la colonia Plutarco Elías Calles, en la zona sur de Culiacán.
Las víctimas que perdieron la vida fueron identificadas por las autoridades como Jorge N. y José Luis N., ambos de 20 años de edad, mientras que la identidad y el estado de salud del herido se mantienen bajo reserva médica en un hospital local.
La agresión ocurrió sobre la calle Severiano Moreno, entre las avenidas Ernesto Dami y Cruz Medina. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones afuera de una vivienda de la zona.
De acuerdo con las versiones de testigos, los tres jóvenes se encontraban conversando en la vía pública junto a una motocicleta color rojo, propiedad de uno de ellos, cuando personas armadas los sorprendieron y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de huir del sitio.
Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros respondientes en la escena, donde confirmaron la presencia de las tres víctimas y procedieron a delimitar el perímetro para preservar las evidencias.
Posteriormente, personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes y autorizó el traslado de los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense.