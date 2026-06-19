Seguridad
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Doble homicidio

Dos jóvenes asesinados y un herido deja atentado en la colonia Plutarco Elías Calles en Culiacán

Las víctimas conversaban en la vía pública junto a una motocicleta color rojo cuando personas armadas los sorprendieron y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de huir del sitio
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
19/06/2026 08:37
19/06/2026 08:37

CULIACÁN. _ Un ataque armado que se registró durante los últimos minutos del jueves dejó un saldo de dos jóvenes sin vida y uno más lesionado en la colonia Plutarco Elías Calles, en la zona sur de Culiacán.

Las víctimas que perdieron la vida fueron identificadas por las autoridades como Jorge N. y José Luis N., ambos de 20 años de edad, mientras que la identidad y el estado de salud del herido se mantienen bajo reserva médica en un hospital local.

La agresión ocurrió sobre la calle Severiano Moreno, entre las avenidas Ernesto Dami y Cruz Medina. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones afuera de una vivienda de la zona.

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De acuerdo con las versiones de testigos, los tres jóvenes se encontraban conversando en la vía pública junto a una motocicleta color rojo, propiedad de uno de ellos, cuando personas armadas los sorprendieron y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de huir del sitio.

Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros respondientes en la escena, donde confirmaron la presencia de las tres víctimas y procedieron a delimitar el perímetro para preservar las evidencias.

Posteriormente, personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes y autorizó el traslado de los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

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