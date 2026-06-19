$!Dos jóvenes asesinados y un herido deja atentado en la colonia Plutarco Elías Calles en Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado que se registró durante los últimos minutos del jueves dejó un saldo de dos jóvenes sin vida y uno más lesionado en la colonia Plutarco Elías Calles, en la zona sur de Culiacán.

Las víctimas que perdieron la vida fueron identificadas por las autoridades como Jorge N. y José Luis N., ambos de 20 años de edad, mientras que la identidad y el estado de salud del herido se mantienen bajo reserva médica en un hospital local.

La agresión ocurrió sobre la calle Severiano Moreno, entre las avenidas Ernesto Dami y Cruz Medina. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones afuera de una vivienda de la zona.