Dos jóvenes resultan heridos tras ataque a balazos en Stanza Granada, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos jóvenes resultaron heridos la noche de este jueves 27 de noviembre durante un ataque a balazos en el fraccionamiento Stanza Granada, al norte de Culiacán.

Según informes, en bulevar Elvert fue encontrado Fernando, de 19 años, con lesiones de bala y recostado al lado de una motocicleta.

La otra víctima se trata de Oscar Ramiro, de 18 años, quien se reporta como herido colateral del ataque armado.

El hecho se reportó alrededor de las 21:40 horas cuando se emitió una denuncia sobre una persona sin aparentes signos vitales en la vía pública de tal fraccionamiento.

Elementos de un corporación policial se trasladaron hacia al punto, no obstante, no encontraron a los jóvenes, pues se reporta que ambos fueron trasladados a un hospital a bordo de un vehículo particular.

Sus estados de salud actual no han sido dados a conocer. Se espera que la autoridad de investigación acuda al nosocomio para entrevistar a los afectados y seguir con las indagaciones del caso.