$!Dos jóvenes y un menor resultan heridos en ataque armado en Alto Bachigualato, en Culiacán

CULIACÁN._ Tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, resultaron heridos este sábado 1 de noviembre tras ser víctimas de un ataque armado en un domicilio de la colonia Alto Bachigualato, al poniente de Culiacán.
Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Alexander, de 16 años de edad; Oliver, de 18; y Paúl, de 24.
El ataque armado se registró poco antes de las 15:00 horas en la calle Luis González Urbina, pasando el bulevar Juan M. Zambada y cerca de un conocido negocio de alimentos.
Según informes, los tres jóvenes se encontraban conviviendo dentro de una vivienda cuando un vehículo de color gris pasó frente a ellos.
En la unidad iban a bordo civiles con armas largas de fuego, quienes procedieron a disparar contra las víctimas antes de emprender la huida.
El atentado dejó a las tres personas heridas y daños materiales en el inmueble, además de que en la zona quedaron múltiples casquillos percutidos.
Familiares y vecinos se acercaron al lugar y llamaron al número de emergencias 9-1-1, lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad y de rescate.
Paramédicos del Grupo de Emergencias de Aguaruto atendieron a los dos hombres adultos, los estabilizaron y trasladaron hacia un centro médico, mientras que el menor fue transportado en un vehículo particular.
En su ingreso al hospital fueron identificados por las autoridades y de momento se encuentran bajo supervisión médica.
En tanto, elementos de la Secretaría de la Marina aseguraron la zona en donde quedó la vivienda baleada y delimitaron un área con cinta amarilla.
Más tarde llegaron peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias y las labores de campo, así como el aseguramiento de indicios y de los casquillos percutidos.