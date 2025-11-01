$!Dos jóvenes y un menor resultan heridos en ataque armado en Alto Bachigualato, en Culiacán

CULIACÁN._ Tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, resultaron heridos este sábado 1 de noviembre tras ser víctimas de un ataque armado en un domicilio de la colonia Alto Bachigualato, al poniente de Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Alexander, de 16 años de edad; Oliver, de 18; y Paúl, de 24.

El ataque armado se registró poco antes de las 15:00 horas en la calle Luis González Urbina, pasando el bulevar Juan M. Zambada y cerca de un conocido negocio de alimentos.

Según informes, los tres jóvenes se encontraban conviviendo dentro de una vivienda cuando un vehículo de color gris pasó frente a ellos.

En la unidad iban a bordo civiles con armas largas de fuego, quienes procedieron a disparar contra las víctimas antes de emprender la huida.