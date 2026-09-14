Dos menores de edad, entre los 11 detenidos con arsenal en Escuinapa: Gobierno federal

ESCUINAPA. _ Dos de las 11 personas detenidas por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva durante un operativo realizado el viernes 11 de septiembre en Escuinapa son menores de edad.
De acuerdo con información del Gobierno federal, la detención se realizó durante el cateo de un inmueble ubicado en la comunidad de Isla del Bosque, donde fueron aseguradas 12 armas largas, 45 cargadores, mil 800 cartuchos y 15 chalecos tácticos.
La acción se llevó a cabo durante reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia efectuados por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
Según un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante el operativo fueron detenidas las 11 personas, quienes, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron identificadas como presuntos integrantes del Cártel del Pacífico, también denominado Cártel de Sinaloa, de la facción de “Los Chapitos”.
La dependencia federal señaló que los detenidos fueron capturados en flagrancia durante el operativo realizado en Isla del Bosque, Escuinapa.
Tras concluir el cateo, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades.
Los 11 detenidos, así como las armas, municiones, chalecos tácticos y demás material asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones y determinarán su situación jurídica.