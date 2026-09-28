$!Dos muertos y dos heridos deja ataque armado en ladrillera de Los Mezcales, en Culiacán

Dos personas sin vida y otros dos heridos de bala dejó un ataque armado registrado en una ladrillera de la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Miguel de la Madrid Hurtado, en donde cerca de las 17:40 horas de este 28 de septiembre, sujetos abrieron fuego contra las víctimas.

Los cuerpos de los fallecidos quedaron al fondo de una brecha de terracería contigua a la calle, mientras que los heridos fueron auxiliados por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y llevados de urgencia hacia hospitales de la ciudad.