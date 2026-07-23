$!Dos muertos y un herido deja ataque armado en la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres murieron y otro más resultó herido luego de que un grupo armado irrumpiera en una reunión y abriera fuego contra los presentes en la colonia Valle del Ejido, durante la madrugada de este jueves en Mazatlán.

El ataque se registró alrededor de las 02:45 horas sobre la calle Ejido Villa Unión, casi esquina con Ejido Escamilla, en el citado sector.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron a tres personas tendidas en la cochera de un domicilio, todas con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.