Dos muertos y un herido tras ataque armado durante convivio en Montesierra, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado contra tres hombres afuera de una vivienda dejó a dos de ellos sin vida y uno más herido, durante la madrugada de este domingo 27 de septiembre en el Fraccionamiento Montesierra, al norte de Culiacán.

La agresión ocurrió mientras sostenían un convivio frente a una casa en la esquina de las calles Ajusco y De los Alpes, cerca de las 01:00 horas.

En el lugar falleció un hombre identificado como Rosario “N”, y en el hospital se confirmó el deceso de Rubén Alonso “N”, de 28 años de edad, residente de la comunidad Otatillos, en el municipio de Badiraguato.

La tercera persona afectada permanece sin identificar oficialmente por autoridades y continúa bajo atención médica.

El reporte sobre disparos de arma de fuego durante la madrugada desató la movilización de corporaciones de seguridad, que una vez en el sitio confirmaron el ataque armado y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado, que arribó para desplegar las diligencias correspondientes de cara a investigar el caso.