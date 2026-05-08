$!Dos mujeres lesionadas deja choque de moto con auto frente al Parque Central de Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos mujeres que viajaban en una motoneta resultaron lesionadas tras chocar contra un automóvil que dio vuelta en “U” en un retorno de la avenida Leonismo Internacional, a la altura Parque Central. El accidente se registró a las 17:00 horas de este viernes casi esquina con la calle González Ortega, del fraccionamiento Casa Blanca.

Las motociclistas circulaban con preferencia sobre la Leonismo y se impactaron en el costado derecho de un automóvil Chevrolet Sonic, cuyo conductor giró en “U” pero al parecer no se percató que se acercaba la unidad ligera.

Tras el impacto, la copiloto terminó sobre el techo del automóvil mientras que la conductora de la moto quedó sobre el pavimento, aturdida y con una herida en la barbilla.