$!Dos mujeres resultan lesionadas tras volcar y caer al Dren Bayoneta en la Zona Industrial de Los Mochis

AHOME. _ Dos mujeres lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves 19 de febrero en la salida norte de Los Mochis, luego de que la camioneta en la que viajaban se precipitara al fondo de una obra hidráulica.
El siniestro ocurrió en el entronque de la Carretera Internacional México 15 y el Libramiento Oriente, a la altura de la Zona Industrial de la ciudad.
De acuerdo con los primeros reportes por parte de los agentes de Vialidad, los hechos se registraron cuando una vagoneta marca Kia, línea Seltos, de color gris, circulaba por la carretera federal en dirección al norte. Al llegar al distribuidor vial e intentar realizar la maniobra para incorporarse al Libramiento Oriente, la conductora perdió el control del volante.
La velocidad y la falta de pericia provocaron que la unidad se proyectara contra el puente, derribando el barandal metálico de contención. Tras el fuerte impacto, el vehículo cayó directamente al dren conocido como “Bayoneta”, que corre paralelo a la rúa federal, terminando completamente volcado con las llantas hacia arriba.
Automovilistas que presenciaron el hecho detuvieron su marcha para auxiliar y dieron aviso de inmediato a los números de emergencia (911).
Al lugar arribaron paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA). Los rescatistas lograron extraer de la cabina a las dos tripulantes, a quienes brindaron los primeros auxilios en el lugar y tras estabilizarlas, fueron trasladadas de urgencia a la Clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su valoración y atención médica especializada.
Las jóvenes lesionadas fueron identificadas como Dulce Paulina “R”, de 21 años, quien iba al volante, y su acompañante Jessie Alondra “B”, de 19 años de edad.
Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome se hicieron cargo de asegurar la zona y realizar los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades sobre los daños a la infraestructura carretera.
Finalmente, con el apoyo de una grúa, la vagoneta siniestrada fue sustraída de las aguas del canal y trasladada a la pensión vehicular municipal, donde permanecerá bajo resguardo mientras concluyen las investigaciones de ley.