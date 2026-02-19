$!Dos mujeres resultan lesionadas tras volcar y caer al Dren Bayoneta en la Zona Industrial de Los Mochis

AHOME. _ Dos mujeres lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves 19 de febrero en la salida norte de Los Mochis, luego de que la camioneta en la que viajaban se precipitara al fondo de una obra hidráulica.

El siniestro ocurrió en el entronque de la Carretera Internacional México 15 y el Libramiento Oriente, a la altura de la Zona Industrial de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes por parte de los agentes de Vialidad, los hechos se registraron cuando una vagoneta marca Kia, línea Seltos, de color gris, circulaba por la carretera federal en dirección al norte. Al llegar al distribuidor vial e intentar realizar la maniobra para incorporarse al Libramiento Oriente, la conductora perdió el control del volante.