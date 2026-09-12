Dos mujeres son alcanzadas por balas en aparente riña familiar en Villa Juárez

Un saldo de dos mujeres lesionadas por disparos de arma de fuego dejó una aparente riña familiar durante la noche de este sábado en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato.

Las víctimas fueron identificadas como Adriana, de 24 años, y Lucero, de 40 años de edad.

Ambas tuvieron que ser movilizadas a un centro médico local para recibir asistencia especializada; hasta el momento, las autoridades no han detallado su estado clínico actual.

El altercado tuvo lugar en el cruce de la Calle Cándido y la Avenida Los Pinos, dentro de la Colonia Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con los primeros reportes, en el sitio se desató una discusión entre miembros de una misma familia.

En medio de la disputa salieron a relucir armas de fuego que fueron accionadas, dejando a ambas mujeres heridas.

Tras detonarse las armas, los propios familiares y testigos solicitaron de inmediato el apoyo de las corporaciones de auxilio.

Trascendió extraoficialmente que el presunto agresor habría sido aprehendido en la zona; sin embargo, dicha captura no ha sido confirmada formalmente por las autoridades.

Fuerzas de seguridad llegaron al lugar para asegurar los indicios e iniciar las indagatorias correspondientes.