$!Dos mujeres y un hombre quedan lesionados tras ataques simultáneos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado en la Colonia Montuosa deja a un hombre y a una mujer herida y en un ataque simultáneo registrado en el Infonavit Jabalíes dejan a otra mujer herida por disparos de arma de fuego.
Los ataques simultáneos se registraron alrededor de las 12:45 horas de este sábado 15 de agosto.
El primero se registró en la esquina de las calles Segunda Nuevo León y Pérez Arce de la Colonia Montuosa, donde hombres armados a bordo de motocicletas dispararon contra una pareja que se encontraba sobre la banqueta y que intentaron refugiarse en un montículo de basura.
La mujer y el hombre heridos fueron atendidos por paramédicos de Bomberos Veteranos de El Castillo y de Protección Civil Municipal, quienes los trasladaron a un hospital para su atención médica.
Los heridos de la Montuosa fueron identificados como José “N y Brissa Guadalupe “N”, de 25 y 39 años respectivamente.
Mientras que Melissa “N”, de 26 años, fue agredida por disparos de arma corta cuando caminaba por la acera de la Avenida Santa Rosa en el Infonavit Jabalíes.
Melissa fue atendida en el lugar y trasladada a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos.
Ambas zonas fueron acordonadas por Policías Municipales y efectivos del Ejército hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.