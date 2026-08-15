$!Dos mujeres y un hombre quedan lesionados tras ataques simultáneos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado en la Colonia Montuosa deja a un hombre y a una mujer herida y en un ataque simultáneo registrado en el Infonavit Jabalíes dejan a otra mujer herida por disparos de arma de fuego.

Los ataques simultáneos se registraron alrededor de las 12:45 horas de este sábado 15 de agosto.

El primero se registró en la esquina de las calles Segunda Nuevo León y Pérez Arce de la Colonia Montuosa, donde hombres armados a bordo de motocicletas dispararon contra una pareja que se encontraba sobre la banqueta y que intentaron refugiarse en un montículo de basura.