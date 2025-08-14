$!Dos personas heridas con arma blanca en Villa Unión en hechos distintos; una de ellas fue atacada con machete

MAZATLÁN. _ Dos personas ingresaron con heridas graves al Hospital Rural del IMSS Bienestar de Villa Unión tras ser agredidas con arma blanca en distintos hechos ocurridos la mañana de este jueves.

Ambas agresiones fueron reportadas alrededor de las 08:20 horas. El primer caso ocurrió sobre el bulevar Niños Héroes, esquina con Pedro Infante, en la colonia José López Portillo, donde un altercado entre los conductores de una camioneta y una motocicleta terminó en violencia. Según el reporte, tras un choque vehicular, uno de los involucrados sacó un machete y atacó al otro, causándole múltiples heridas.

El segundo hecho se registró en la calle Lola Beltrán, en la colonia Toledo Corro, donde una mujer de 48 años fue agredida presuntamente por su esposo, quien la lesionó con un objeto punzocortante tipo picahielo.