$!Dos trabajadores resultan heridos tras caída en obra en construcción del Centro Sinaloa en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos trabajadores de la construcción resultaron lesionados la mañana de este jueves 23 de abril luego de sufrir una caída mientras realizaban trabajos en una obra en construcción ubicada en la colonia Centro Sinaloa, en la ciudad de Culiacán. El accidente fue reportado alrededor de las 09:40 horas en un terreno localizado frente al bulevar Emiliano Zapata, en el cruce con la calle Lerdo de Tejada.

De acuerdo con versiones de sus propios compañeros, los trabajadores se encontraban realizando maniobras en una estructura de andamio colocada a varios metros de altura, cuando por causas no precisadas ambos cayeron al suelo.

Tras el percance, personal que laboraba en el sitio solicitó apoyo al número de emergencias 911, por lo que minutos después acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para brindar atención prehospitalaria.

Los dos lesionados fueron estabilizados en el lugar, posteriormente inmovilizados y colocados en camillas para ser trasladados en ambulancia a un hospital de Culiacán, donde recibirán atención médica especializada.