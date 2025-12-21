Dos víctimas colaterales habrían dejado balaceras en Escuinapa

CULIACÁN._ Tras las balaceras registradas este domingo en Escuinapa, de manera extraoficial trasciende que dos personas habrían perdido la vida víctimas del fuego cruzado entre grupos armados.

Uno de ellas sería un trabajador de un sitio de taxis, cuyo cuerpo quedó dentro del vehículo que manejaba por la colonia Paredones.

La otra persona sería un hombre que renta lavadoras a domicilio, quien murió por calle La Paz.

Los enfrentamientos de este domingo iniciaron después de las 07:00 horas, cuando habitantes del municipio ya transitaban por la ciudad realizando diversas actividades.