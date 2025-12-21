Seguridad
|
Violencia

Dos víctimas colaterales habrían dejado balaceras en Escuinapa

Según los reportes, un taxista y una persona dedicada a la renta de lavadoras fallecieron por el fuego cruzado este domingo
Carlos Álvarez |
21/12/2025 09:09
21/12/2025 09:09

CULIACÁN._ Tras las balaceras registradas este domingo en Escuinapa, de manera extraoficial trasciende que dos personas habrían perdido la vida víctimas del fuego cruzado entre grupos armados.

Uno de ellas sería un trabajador de un sitio de taxis, cuyo cuerpo quedó dentro del vehículo que manejaba por la colonia Paredones.

La otra persona sería un hombre que renta lavadoras a domicilio, quien murió por calle La Paz.

Los enfrentamientos de este domingo iniciaron después de las 07:00 horas, cuando habitantes del municipio ya transitaban por la ciudad realizando diversas actividades.

#Violencia
#Inseguridad
#Escuinapa
#Balaceras
#Enfrentamientos
#víctimas colaterales
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube