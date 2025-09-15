$!Durante asalto hieren de gravedad a un hombre con un arma blanca en Villas del Manantial, en Culiacán

Un hombre quedó herido de gravedad luego de ser atacado por un civil con un arma blanca, agresor que también mató a su perro y despojó su vehículo durante la tarde de este lunes en el fraccionamiento Villas del Manantial, al poniente de Culiacán.

La víctima fue identificada en el lugar como Marcos, de 45 años de edad. El hecho se reportó en una vivienda ubicada sobre la calle Manantial de Tehuacán, entre Manantial de la Esperanza y Manantial de Imala.

Según informes, un civil arribó al domicilio de Marcos y con un objeto punzocortante lo amenazó para despojarle su automóvil, no sin antes agredirlo en repetidas ocasiones con la misma arma blanca.

Marcos presentó una cortada profunda en el cuello y otras siete más en otras zonas del cuerpo. Durante el hecho, su agresor también atacó a su perro, quien terminaría perdiendo la vida en el lugar.