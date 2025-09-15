$!Durante asalto hieren de gravedad a un hombre con un arma blanca en Villas del Manantial, en Culiacán

Un hombre quedó herido de gravedad luego de ser atacado por un civil con un arma blanca, agresor que también mató a su perro y despojó su vehículo durante la tarde de este lunes en el fraccionamiento Villas del Manantial, al poniente de Culiacán.
La víctima fue identificada en el lugar como Marcos, de 45 años de edad. El hecho se reportó en una vivienda ubicada sobre la calle Manantial de Tehuacán, entre Manantial de la Esperanza y Manantial de Imala.
Según informes, un civil arribó al domicilio de Marcos y con un objeto punzocortante lo amenazó para despojarle su automóvil, no sin antes agredirlo en repetidas ocasiones con la misma arma blanca.
Marcos presentó una cortada profunda en el cuello y otras siete más en otras zonas del cuerpo. Durante el hecho, su agresor también atacó a su perro, quien terminaría perdiendo la vida en el lugar.
Luego de que el agresor escapó en el vehículo robado, una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 reportando lo ocurrido provocó la movilización de las autoridades de seguridad, además del equipo de rescate para atender al hombre herido.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de asistir de emergencias a Marcos y los trasladaron hacia un centro médico, donde su estado de salud se reporta estaría delicado.
En tanto, el personal de seguridad desplegó un operativo para hallar el paradero del asaltante, siendo luego en el sector Barrancos, en la zona de estacionamiento de un supermercado, donde lograron ubicar la unidad robada en estado de abandono, sin embargo no se localizó al responsable.
La zona fue delimitada para que los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado llevaran a cabo las labores de peritaje y las diligencias de campo.