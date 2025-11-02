$!Durante persecución en Culiacán, militares capturan a dos civiles, pero chocan contra un camión urbano

CULIACÁN._ La tarde de este domingo 2 de noviembre se registró una persecución por las calles de la colonia Rafael Buelna, en Culiacán, en la cual elementos del Ejército Mexicano lograron detener a dos civiles mientras se efectuaron balazos, sin embargo terminaron impactándose contra un camión de ruta Toledo-Centro y dejaron a una mujer lesionada por golpes.
El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas, luego de que se reportó detonaciones de arma de fuego en la colonia ya mencionada y el choque entre una unidad militar y un camión urbano.
Según informes preliminares, el personal castrense se encontraba persiguiendo a dos tripulantes de una unidad tipo sedan, de color rojo, hasta que consiguieron detenerlos en el cruce de la avenida 21 de Marzo y México 68, no sin antes estrellarse contra la unidad de transporte.
Cabe mencionar que durante el hecho se reportaron disparos en la zona, sin embargo se desconoce si fueron realizados por los efectivos o por los sujetos capturados.
Tras la doble detección, los efectivos solicitaron la intervención del equipo de rescate, pues en el camión se encontraba una mujer adulta con lesiones en su cuerpo por el impacto y con crisis nerviosa.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de asistirla y le brindaron los primeros auxilios, sin embargo no se vio a la necesidad de ser transportada hacia un hospital. En tanto, el conductor y los demás pasajeros se presentaron ilesos tras el choque.
Instantes después llegaron agentes de la Policía de Tránsito Municipal para delimitar una zona y encargarse de las diligencias, así como de agilizar el tráfico pues se registró un pequeño embotellamiento de vehículos en la zona.
El vehículo en el que viajaban los detenidos fue asegurado y llevado con una grúa hacia la pensión correspondiente. La autoridad confirmó que el automóvil contaba con reporte de robo y que habría recibido disparos de arma de fuego, además de que presentó golpes en su carrocería tras también accidentarse en el hecho.
Por su parte, los sujetos detenidos fueron trasladados hacia el Ministerio Público para determinar su situación legal. Se desconoce la cantidad de material u objetos ilícitos que se le haya asegurado a los mismos.
El camión urbano también presentó fuertes golpes en la parte de su carrocería, así como la unidad militar, dejando evidentes pérdidas materiales en ambos.