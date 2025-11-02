$!Durante persecución en Culiacán, militares capturan a dos civiles, pero chocan contra un camión urbano

CULIACÁN._ La tarde de este domingo 2 de noviembre se registró una persecución por las calles de la colonia Rafael Buelna, en Culiacán, en la cual elementos del Ejército Mexicano lograron detener a dos civiles mientras se efectuaron balazos, sin embargo terminaron impactándose contra un camión de ruta Toledo-Centro y dejaron a una mujer lesionada por golpes.

El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas, luego de que se reportó detonaciones de arma de fuego en la colonia ya mencionada y el choque entre una unidad militar y un camión urbano.

Según informes preliminares, el personal castrense se encontraba persiguiendo a dos tripulantes de una unidad tipo sedan, de color rojo, hasta que consiguieron detenerlos en el cruce de la avenida 21 de Marzo y México 68, no sin antes estrellarse contra la unidad de transporte.

Cabe mencionar que durante el hecho se reportaron disparos en la zona, sin embargo se desconoce si fueron realizados por los efectivos o por los sujetos capturados.