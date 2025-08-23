$!Edwin Kenay, de 15 años, desapareció hace 3 días en Mazatlán; familia clama su regreso

MAZATLÁN._ Tres días de incertidumbre, dolor y desesperación son los que ha vivido la familia de Edwin Kenay Álvarez Lizárraga, joven de 15 años que desapareció el pasado 20 de agosto en la colonia Salvador Allende, en Mazatlán, y del que al día de hoy no se tiene información sobre su paradero. Cada hora que pasa se convierte en un tormento que se prolonga para los familiares de Edwin Kenay, envueltos en angustia al no ver avances visibles ni respuestas por parte de las autoridades encargadas de su búsqueda. Aunque un día después del hecho la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber y emitió una ficha de búsqueda del menor, no se ha dado a conocer algún resultado ni acciones concretas para dar con él.

A través de sus redes sociales, familiares de Edwin Kenay han compartido mensajes que reflejan desesperación y preocupación, pero a su vez la fuerza de una familia que se niega a rendirse a pesar de la falta de resultados oficiales. “Ya son dos noches, hermano, que no podemos y se nos han hecho eternas. Les pido a todos mis amigos que sigan difundiendo la imagen. No queremos parar ni pensamos detenernos, la familia es la familia y yo, tu hermano, seguiré buscándote hasta que vuelvas”, se lee en una publicación de su hermano mayor, Iker. “Eres la luz de mis ojos y como siempre, te he cuidado y buscado por tu bien, seguiré haciéndolo. No permitiré que te pase nada. No me rendiré”. Por su parte, Rosario, madre del menor, compartió un mensaje de súplica en una plataforma digital para dar con el paradero de Edwin Kenay, pidiendo piedad hacia su hijo y que no se le haga ningún daño. “Mi mundo se derriba en esta situación, mi paciencia se agota. Pido piedad para que me regresen a mi niño, tiene sueños, anhelos en su vida. Tu abuela y tu abuelo están desesperados preguntando si comerás. Son tres días de angustia que han pasado de manera eterna. Tu hermano reparte volantes, tu hermana reza y pide que regreses a pelear con ella. Él no le hace daño a nadie, no le hagan daño, solo es un niño”, se lee.