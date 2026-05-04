Ejecuta FGE 128 órdenes de aprehensión durante abril; solo 14 son por asesinatos

Durante el pasado mes de abril, la Unidad Especializada en Aprehensiones ejecutó 128 órdenes de arresto por distintos delitos en Sinaloa, informó la Fiscalía General del Estado.

El grueso de estas detenciones, corresponden a delitos como violencia familiar, robo a local comercial abierto al público, amenazas y lesiones dolosas, fraude genérico o abuso sexual agravado, que en total representaron 94 aprehensiones.

Del resto, 14 detenciones registradas obedecieron a delitos contra la vida en sus distintas modalidades: 7 por homicidio calificado, 4 por feminicidios, 2 por homicidio en grado de tentativa, y uno por homicidio doloso.

Las demás órdenes de aprehensión ejecutadas, entre el 1 y 30 de abril, fueron 12 por el delito de violación, 6 por robo de vehículo, y 2 más relacionadas a la desaparición cometida por particulares.

Los casos destacados por la autoridad incluyen el arresto de Jesús Abraham “N”, un joven de 21 años señalado como presunto responsable del asesinato de Ricardo Mizael, un adolescente de 16 años que murió atacado a balazos el 11 de febrero, por la salida hacia Imala, en Culiacán.

Durante el pasado mes, el ente ministerial también detuvo a Juan Carlos “N”, de 32 años, conocido popularmente como “El Taurus”, por un supuesto intento de asesinato cometido en la colonia Emiliano Zapata, en un establecimiento de carnitas.