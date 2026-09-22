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Detenido

Ejecuta FGE orden de arresto de presunto asesino de influencer César Gastélum

El detenido permanece bajo custodia de las autoridades desde el 26 de agosto, fecha en que agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo capturaron en Puebla
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/09/2026 16:35
22/09/2026 16:35

La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó la orden de aprehensión correspondiente a Jesús Alberto “N”, uno de los presuntos responsables del asesinato del influencer César Gastélum, el pasado 4 de agosto en Culiacán.

El detenido permanece bajo custodia de las autoridades desde el 26 de agosto, fecha en que agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo capturaron en San Antonio Cacalotepec.

No obstante, fue hasta ahora que las autoridades sinaloenses se trasladaron a aquella entidad para realizar los trámites de su detención, y que quede a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, y que el juicio se desarrolle en Sinaloa.

El sospechoso, de 25 años de edad, e investigado por homicidio calificado, es señalado de agredir a tiros al influencer, mientras este realizaba una transmisión en vivo afuera de un restaurante de comida rápida, en el sector Tres Ríos.

Junto con otro sujeto, llegó en una motocicleta y uno de ellos disparó directamente al influencer, lo que provocó su muerte instantánea.

Respecto a su proceso judicial, se espera la programación de la audiencia inicial, la cual será de manera virtual.

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