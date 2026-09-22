Ejecuta FGE orden de arresto de presunto asesino de influencer César Gastélum

La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó la orden de aprehensión correspondiente a Jesús Alberto “N”, uno de los presuntos responsables del asesinato del influencer César Gastélum, el pasado 4 de agosto en Culiacán.

El detenido permanece bajo custodia de las autoridades desde el 26 de agosto, fecha en que agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo capturaron en San Antonio Cacalotepec.

No obstante, fue hasta ahora que las autoridades sinaloenses se trasladaron a aquella entidad para realizar los trámites de su detención, y que quede a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, y que el juicio se desarrolle en Sinaloa.

El sospechoso, de 25 años de edad, e investigado por homicidio calificado, es señalado de agredir a tiros al influencer, mientras este realizaba una transmisión en vivo afuera de un restaurante de comida rápida, en el sector Tres Ríos.

Junto con otro sujeto, llegó en una motocicleta y uno de ellos disparó directamente al influencer, lo que provocó su muerte instantánea.

Respecto a su proceso judicial, se espera la programación de la audiencia inicial, la cual será de manera virtual.