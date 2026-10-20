Ejecuta FGE tres órdenes de aprehensión por el homicidio del jefe de Protección Civil de Escuinapa

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) ejecutó tres órdenes de aprehensión contra Carlos Omar “N”, Luis David “N” y Williams “N”, por su probable responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 11 de octubre de 2026 en el sector Centro de Escuinapa.

Los tres hombres, de 36, 27 y 19 años, ya habían sido localizados y detenidos la semana pasada por la Fiscalía de Sinaloa. Su primera aprehensión se realizó por su probable responsabilidad en el feminicidio, relacionado con el asesinato de una mujer, ocurrido el 12 de octubre del presente año, también en el sector Centro de Escuinapa.

La FGE informó que sus elementos de la Policía de Investigación de la Zona Sur, en coordinación con la Unidad Especializada en Aprehensiones, ejecutaron las órdenes de aprehensión.

La dependencia estatal indicó que los individuos son señalados como probables responsables del delito de homicidio calificado, cometido con premeditación y ventaja. Los hechos que derivaron en esta acción ocurrieron el domingo 11 de octubre de 2026, cuando el coordinador de Protección Civil, Jesús Antonio López Bibriesca fue privado de la vida con disparos de arma de fuego.