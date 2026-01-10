Ejecutan orden de aprehensión contra presunto feminicida en Guasave

La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra el presunto feminicida de Claudia, mujer asesinada en Guasave el pasado 8 de enero.

A través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), las autoridades mantuvieron bajo resguardo a Oswaldo “N”, de 38 años de edad, por el delito de feminicidio.

Los hechos por el que es investigado ocurrieron en la colonia Del Bosque, en Guasave, cuando presuntamente atacó a balazos a Claudia cuando ella se dirigía a trabajar.

El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte.

Este sábado se tenía previsto el desarrollo de la audiencia inicial para formular la imputación en su contra, pero esta se canceló por el nombramiento de un abogado particular.

La autoridad juzgadora determinó diferir la audiencia para este próximo lunes a las 9:00 horas.