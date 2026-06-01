Ejército asegura 110 explosivos improvisados en límites de Badiraguato y Durango

CULIACÁN. _ Un total de 110 artefactos explosivos improvisados y un vehículo de transporte de carga fueron asegurados por elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones de los poblados de La Tuna, municipio de Badiraguato, en Sinaloa y en El Durazno, perteneciente al estado de Durango.

Las acciones operativas se concentraron en esta región serrana, donde el despliegue de las fuerzas armadas derivó en la localización de los explosivos de fabricación artesanal y de la unidad pesada.

A pesar de la relevancia del decomiso en el área, las autoridades federales no ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias en que se llevaron a cabo estas intervenciones ni informaron si hubo personas detenidas en los sitios.

Respecto a las condiciones del vehículo de carga incautado, se puede observar en las imágenes compartidas por las autoridades federales que la unidad presenta varios impactos de proyectil de arma de fuego en el parabrisas, concentrados específicamente del lado del conductor.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones y procedimientos correspondientes.