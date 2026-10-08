$!Ejército asegura 12 kilos de metanfetamina y miles de dosis de cocaína en Rosario

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armas, municiones y diversas drogas en las colonias Luis Donaldo Colosio y Anonal, en la cabecera municipal de El Rosario.

El Gabinete de Seguridad informó del decomiso, sin aportar detalles operativos del hecho.

El aseguramiento, realizado en el municipio de El Rosario, incluyó tres cargadores, mil 198 cartuchos de diferentes calibres, 12 kilos de metanfetamina, 2 mil 867 dosis de cocaína y un kilo de marihuana.

La información sobre el aseguramiento fue difundida a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, el cual no proporcionó mayores pormenores sobre las circunstancias en que se llevó a cabo la operación militar en las colonias Luis Donaldo Colosio y Anonal.