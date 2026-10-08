Seguridad
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Armas y narcóticos

Ejército asegura 12 kilos de metanfetamina y miles de dosis de cocaína en Rosario

El decomiso se realizó en las colonias Luis Donaldo Colosio y Anonal, en El Rosario, donde se aseguraron cargadores, mil 198 cartuchos de diferentes calibres, 12 kilos de metanfetamina, 2 mil 867 dosis de cocaína y un kilo de marihuana
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
08/10/2026 11:09
08/10/2026 11:09

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armas, municiones y diversas drogas en las colonias Luis Donaldo Colosio y Anonal, en la cabecera municipal de El Rosario.

El Gabinete de Seguridad informó del decomiso, sin aportar detalles operativos del hecho.

El aseguramiento, realizado en el municipio de El Rosario, incluyó tres cargadores, mil 198 cartuchos de diferentes calibres, 12 kilos de metanfetamina, 2 mil 867 dosis de cocaína y un kilo de marihuana.

La información sobre el aseguramiento fue difundida a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, el cual no proporcionó mayores pormenores sobre las circunstancias en que se llevó a cabo la operación militar en las colonias Luis Donaldo Colosio y Anonal.

$!Ejército asegura 12 kilos de metanfetamina y miles de dosis de cocaína en Rosario

El documento precisó los artículos decomisados por el personal castrense, destacando los 12 kilogramos de metanfetamina y el kilo de marihuana.

Asimismo, el comunicado detalló la incautación de 2 mil 867 dosis de cocaína, así como los tres cargadores y mil 198 cartuchos.

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.

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