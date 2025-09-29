$!Ejército asegura 19 artefactos explosivos improvisados en El Guasimal, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 19 artefactos explosivos improvisados que fueron localizados entre la maleza en las inmediaciones del poblado El Guasimal, perteneciente al municipio de Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el hallazgo ocurrió durante labores de reconocimiento terrestre realizadas por personal militar en esa zona rural.