$!Ejército asegura 19 artefactos explosivos improvisados en El Guasimal, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 19 artefactos explosivos improvisados que fueron localizados entre la maleza en las inmediaciones del poblado El Guasimal, perteneciente al municipio de Culiacán.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el hallazgo ocurrió durante labores de reconocimiento terrestre realizadas por personal militar en esa zona rural.
Los efectivos detectaron una mochila y un bulto abandonados, y al revisar su contenido confirmaron que se trataba de dispositivos explosivos de fabricación artesanal.
Tras asegurar la zona, personal especializado del Ejército procedió a desactivar los artefactos para evitar riesgos mayores. El caso fue notificado al Ministerio Público Federal, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente.