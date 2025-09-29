Seguridad
Explosivos asegurados

Ejército asegura 19 artefactos explosivos improvisados en El Guasimal, Culiacán

Los dispositivos fueron localizados entre la maleza. Personal especializado del Ejército procedió a desactivarlos para evitar riesgos
Noroeste Redacción
29/09/2025 16:21
CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 19 artefactos explosivos improvisados que fueron localizados entre la maleza en las inmediaciones del poblado El Guasimal, perteneciente al municipio de Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el hallazgo ocurrió durante labores de reconocimiento terrestre realizadas por personal militar en esa zona rural.

Los efectivos detectaron una mochila y un bulto abandonados, y al revisar su contenido confirmaron que se trataba de dispositivos explosivos de fabricación artesanal.

Tras asegurar la zona, personal especializado del Ejército procedió a desactivar los artefactos para evitar riesgos mayores. El caso fue notificado al Ministerio Público Federal, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente.

#Culiacán
#Seguridad
#Operativos Militares
