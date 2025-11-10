$!Ejército asegura 2 mil litros de precursores químicos y una tonelada de marihuana en Sinaloa

CULIACÁN. _ En dos operativos realizados por personal del Ejército Mexicano en las zonas serranas de Culiacán y Badiraguato, se logró el aseguramiento de más de dos mil litros de precursores químicos destinados a la droga sintética, así como casi una tonelada de marihuana.

Las acciones coordinadas por las fuerzas armadas representan una afectación económica al crimen organizado valuada en 45 millones de pesos, de acuerdo con el informe oficial, propinando un revés a su capacidad de producción y financiamiento ilícito.