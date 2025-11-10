$!Ejército asegura 2 mil litros de precursores químicos y una tonelada de marihuana en Sinaloa

CULIACÁN. _ En dos operativos realizados por personal del Ejército Mexicano en las zonas serranas de Culiacán y Badiraguato, se logró el aseguramiento de más de dos mil litros de precursores químicos destinados a la droga sintética, así como casi una tonelada de marihuana.
Las acciones coordinadas por las fuerzas armadas representan una afectación económica al crimen organizado valuada en 45 millones de pesos, de acuerdo con el informe oficial, propinando un revés a su capacidad de producción y financiamiento ilícito.
En el municipio de Culiacán, personal especializado de las fuerzas federales localizó y logró desmantelar dos áreas de procesamiento de material empleado para la fabricación de drogas sintéticas.
En el sitio fueron incautados 2 mil 250 litros de sustancias químicas, identificadas como precursores esenciales en la elaboración de metanfetamina, así como un condensador utilizado en el proceso.
Simultáneamente, en una operación distinta en Badiraguato, elementos militares aseguraron 700 kilogramos de marihuana. La droga fue puesta a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos de análisis y posterior destrucción.