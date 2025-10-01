$!Ejército asegura 214 kilos de metanfetamina y desmantela laboratorios en Sinaloa

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron 214 kilogramos de posible metanfetamina y desmantelaron ocho áreas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas en distintos municipios de Sinaloa, como parte de operativos de vigilancia terrestre.
La Comandancia de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar informaron que las acciones se llevaron a cabo el pasado 27 de septiembre, aunque no especificaron los puntos exactos donde se realizaron los aseguramientos.
Durante los recorridos de reconocimiento, personal castrense localizó las zonas de concentración de insumos y estableció un perímetro de seguridad. En el sitio, fueron asegurados además tres mil 923 litros de sustancias químicas, presuntamente empleadas en la fabricación de metanfetamina, siete armas largas, 81 cargadores, dos vehículos y un artefacto explosivo improvisado.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su origen, uso y vínculos con grupos delictivos.