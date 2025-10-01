$!Ejército asegura 214 kilos de metanfetamina y desmantela laboratorios en Sinaloa

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron 214 kilogramos de posible metanfetamina y desmantelaron ocho áreas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas en distintos municipios de Sinaloa, como parte de operativos de vigilancia terrestre.

La Comandancia de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar informaron que las acciones se llevaron a cabo el pasado 27 de septiembre, aunque no especificaron los puntos exactos donde se realizaron los aseguramientos.