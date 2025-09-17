$!Ejército asegura 28 kilos de fentanilo en El Platanar, Mocorito

MOCORITO. _ En un operativo de vigilancia realizado en el poblado El Platanar, municipio de Mocorito, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 28 kilogramos de clorhidrato de fentanilo y un vehículo.

Según información proporcionada por el Gobierno Federal, los efectivos castrenses patrullaban caminos de la zona cuando localizaron un vehículo en aparente estado de abandono. Al revisar su interior, encontraron varios paquetes que contenían la sustancia prohibida.