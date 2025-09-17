Seguridad
|
Tráfico de drogas

Ejército asegura 28 kilos de fentanilo en El Platanar, Mocorito

Durante un patrullaje en la comunidad de El Platanar, militares localizaron un vehículo con paquetes de clorhidrato de fentanilo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
17/09/2025 12:02
17/09/2025 12:02

MOCORITO. _ En un operativo de vigilancia realizado en el poblado El Platanar, municipio de Mocorito, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 28 kilogramos de clorhidrato de fentanilo y un vehículo.

Según información proporcionada por el Gobierno Federal, los efectivos castrenses patrullaban caminos de la zona cuando localizaron un vehículo en aparente estado de abandono. Al revisar su interior, encontraron varios paquetes que contenían la sustancia prohibida.

$!Ejército asegura 28 kilos de fentanilo en El Platanar, Mocorito

Tanto el vehículo como el cargamento fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de dar continuidad a las investigaciones.

#Seguridad
#Fentanilo
#Mocorito
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube