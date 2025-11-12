$!Ejército asegura 2.9 toneladas de precursores químicos para drogas en zona rural de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron dos áreas de almacenamiento clandestino que contenían un total de dos mil 930 litros de precursores químicos, presuntamente utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, en comunidades de la zona rural de Culiacán.

Los aseguramientos se realizaron en El Melado y Corralejo, como resultado de reconocimientos terrestres y motorizados llevados a cabo por el personal castrense, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). La acción se enmarcó en la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.

Durante la inspección de los sitios, las autoridades encontraron y aseguraron nueve bidones de 50 litros con aproximadamente 270 litros de una sustancia similar a la acetona, 28 bidones de 50 litros con aproximadamente 980 litros de un líquido rojizo parecido al tolueno, y 12 bidones de 50 litros con 480 litros de un químico transparente similar al ácido clorhídrico.