$!Ejército asegura 435 kilos de marihuana y desmantela zonas de producción de droga en Cosalá

COSALÁ. _ En acciones distintas realizadas en el municipio de Cosalá, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 435 kilos de marihuana, 550 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina y un reactor de síntesis orgánica. De acuerdo con el Comunicado conjunto de acciones relevantes correspondientes al martes 21 de julio emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los efectivos militares localizaron el cargamento del enervante distribuido en bolsas de plástico.

Aunque el informe oficial no precisa las circunstancias ni el origen del hallazgo, el material gráfico difundido por las autoridades muestra una construcción pequeña empleada como almacén para las bolsas negras, las cuales fueron incineradas por el personal militar en el mismo predio.

En otros puntos de la zona serrana de Cosalá, el personal castrense localizó e inhabilitó dos áreas de concentración de insumos diversos. En el lugar hallaron los contenedores con las sustancias químicas y el equipo para el procesamiento de drogas sintéticas, lo que según estimaciones de la autoridad federal representa un impacto financiero de 10 millones de pesos para los grupos delictivos.

Cabe señalar que las autoridades federales no han proporcionado información oficial sobre el presunto enfrentamiento registrado la tarde del martes en la cabecera municipal de Cosalá, entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano.