$!Ejército asegura 90 kilos de metanfetamina y químicos para droga en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con droga y precursores químicos utilizados para la elaboración de estupefacientes, durante un operativo realizado en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, en el lugar fueron asegurados 90 kilogramos de metanfetamina y 672 litros de precursores químicos, los cuales estaban almacenados en una camioneta de redilas.

En el interior del vehículo se encontraron varios bultos blancos emplayados que contenían la droga, así como al menos ocho bidones con sustancias químicas y artefactos presuntamente empleados en la producción de drogas sintéticas.