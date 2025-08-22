Ejército asegura armamento y equipo táctico en Navolato

NAVOLATO. _ Durante labores de reconocimiento terrestre en el municipio de Navolato, personal del Ejército Mexicano aseguró armamento, municiones y equipo táctico en las inmediaciones de un camino de terracería que conduce a la playa El Tambor.

El aseguramiento se realizó en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.

De acuerdo con la información oficial, los elementos castrenses se desplazaban en unidades oficiales cuando detectaron un fusil AK-47, siete cargadores abastecidos con cartuchos calibre 7.62x39 mm y un chaleco con dos placas balísticas.

Los objetos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.