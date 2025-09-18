$!Ejército asegura armamento y equipo táctico en Tepuche, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, municiones y equipo táctico durante labores de reconocimiento y prevención en la sindicatura de Tepuche, al norte del municipio de Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), los efectivos castrenses localizaron varios bultos abandonados que contenían un arma corta, 11 cargadores, tres mil 301 cartuchos útiles, tres cintas eslabonadas, tres chalecos tácticos, nueve placas balísticas y un casco.