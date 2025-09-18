Seguridad
Arsenal asegurado

Ejército asegura armamento y equipo táctico en Tepuche, Culiacán

Durante recorridos preventivos en Tepuche, elementos del Ejército localizaron un arsenal abandonado con cartuchos, cargadores, chalecos y un casco balístico. El hallazgo se da tras reportes de presencia armada y desplazamiento de familias en comunidades cercanas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/09/2025 10:43
18/09/2025 10:43

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, municiones y equipo táctico durante labores de reconocimiento y prevención en la sindicatura de Tepuche, al norte del municipio de Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), los efectivos castrenses localizaron varios bultos abandonados que contenían un arma corta, 11 cargadores, tres mil 301 cartuchos útiles, tres cintas eslabonadas, tres chalecos tácticos, nueve placas balísticas y un casco.

Este hallazgo ocurre en el contexto de recientes reportes ciudadanos sobre la presencia de civiles armados y posibles enfrentamientos en la región. Desde el lunes 8 de septiembre, habitantes de las comunidades de Caminaguato, La Reforma y La Guásima , pertenecientes a las sindicaturas de Tepuche y Jesús María, han alertado a las autoridades sobre hechos de violencia.

Como consecuencia, alrededor de 200 personas han optado por desplazarse a otras zonas ante el temor de ser víctimas de ataques o enfrentamientos.

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades federales para la apertura de una carpeta de investigación y el deslinde de responsabilidades.

#Culiacán
#Seguridad
#Operativos Militares
