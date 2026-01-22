$!Ejército asegura armamento y motocicletas tras operativo en Escuinapa

Un despliegue de elementos del Ejército Mexicano en el poblado de Tecualilla derivó en el aseguramiento de armamento y vehículos, en medio de una jornada marcada por la incertidumbre entre los habitantes de la cabecera municipal.

De acuerdo con un reporte conjunto del Gabinete de Seguridad Federal, tras realizar patrullajes en la zona, el personal militar localizó dos armas largas, dos cargadores, 58 cartuchos útiles y dos motocicletas. El material fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para integrar la investigación.