$!Ejército asegura armamento y motocicletas tras operativo en Escuinapa

Un despliegue de elementos del Ejército Mexicano en el poblado de Tecualilla derivó en el aseguramiento de armamento y vehículos, en medio de una jornada marcada por la incertidumbre entre los habitantes de la cabecera municipal.
De acuerdo con un reporte conjunto del Gabinete de Seguridad Federal, tras realizar patrullajes en la zona, el personal militar localizó dos armas largas, dos cargadores, 58 cartuchos útiles y dos motocicletas. El material fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para integrar la investigación.
Desde la tarde del miércoles, la presencia castrense mantuvo en alerta a la población de Escuinapa. A través de redes sociales y reportes ciudadanos, habitantes de la colonia Paredones alertaron sobre supuestas detonaciones de arma de fuego. El operativo incluyó el apoyo de un helicóptero que sobrevoló la zona urbana y rural durante la tarde y noche.
Aunque durante el despliegue surgieron versiones sobre la muerte de dos personas en la colonia El Roblito, ninguna autoridad confirmó la presencia de víctimas civiles relacionadas con el hecho.